Украина

Итальянский наставник ответил на критику относительно подбора стартового состава с его стороны.

Донецкий Шахтер решил отметить первую серьезную дату в коллективе для своего итальянского главного тренера Роберто Де Дзерби — 100 дней на посту главного тренера "горняков" — обширным интервью, в котором специалист обсудил разные аспекты состояния его подопечных.

Наставник также затронул вопрос о различиях в стиле игры соперников против его команды между Италией и Украиной: "В Украине почти все команды ждут нас на своей половине поля, чтобы потом проводить быстрые контратаки. Мы провели шесть матчей в чемпионате и могли выиграть их все. Мы победили в четырех из них при одном поражении и одной ничьей.

Этот факт меня разозлил, потому что мы должны были по максимуму набирать очки. И если сейчас у нас нет 18 очков, то мы можем винить в этом только самих себя и никого больше.

В Италии некоторые команды исповедуют те же принципы игры, с которыми мы столкнулись в Украине, хотя есть и другие, у которых больше смелости. Но в целом футбол одинаков в любой стране.

Теперь, у меня более четкое понимание ситуации в сравнении с тем, что было в начале работы. В стартовых матчах я увидел, кто может играть больше, а кто меньше. Начиная со следующей встречи, я буду продолжать ротацию, хорошо зная, что может привнести в игру тот или иной футболист".

Кроме того, Де Дзерби не мог остаться в стороне от судейского вопроса в украинском футболе и сопутствующих ему скандалах: "По всему миру можно найти высококлассных арбитров, но есть и те, чей уровень чуточку ниже. Поэтому необходимо принимать их ошибки, если есть уверенность в судейской непредвзятости. Нужно уметь двигаться дальше.

В то же время, в данном вопросе мне не совсем нравится позиция, занимаемая некоторыми клубами. Раздражает, когда говорят о судействе без особой в том необходимости, когда жалуются и стремятся любым способом отстоять свое мнение".

Итальянский специалист в начале своей работы столкнулся с критикой со стороны отдельных болельщиков, основанной на том, что в матчах Лиги чемпионов он использовал максимальное количество бразильцев, в то время как украинцы оставались на скамейке запасных: "Думаю, нет нужды устанавливать какие-то правила. Потому что все люди равны независимо от того, бразильцы они или украинцы, итальянцы или хорваты. Но это правило есть, и я уже успел показать, что могу выпускать на поле одновременно больше четырех украинцев, если это в интересах команды.

Если я понимаю, что следует выпустить на поле восемь, девять или десять украинцев, у меня будут играть все десять.

Хочу отметить, что на данном этапе Шахтер переживает переходный период. Мы должны предоставить возможности для роста таким футболистам, как Конопля, Сикан, Бондаренко, Мудрик, Судаков, Трубин, Корниенко, Бондарь. Они заслуживают кредит доверия, возможность проявить себя в игре.

Это необходимое условие для их профессионального роста. И когда парни вырастут, поднимется и общий уровень Шахтера. Для этого, разумеется, нужно время. Я не исключаю, что у ребят было слишком мало возможностей для роста в прошлом.

Все эти ребята являются игроками стартового состава, который, как я уже отмечал ранее, будет постоянно меняться. Потому иногда кто-то из них будет оставаться в запасе, но в то же время зрители часто будут видеть этих футболистов на поле.

Мудрик, Судаков, Бондаренко на данный момент не так хорошо готовы, как Соломон, Алан Патрик, Степаненко, Майкон или Траоре, если говорить об игроках на соответствующих позициях. В футболе повзрослеть можно только через матчи, и, если раньше никто не давал молодежи играть, сейчас нужно за это расплачиваться.

Показателен пример Мудрика, который способен в какой-то момент внести решающий вклад в успех команды, но в уже другом матче совершенно раствориться на поле", — сделал заключение наставник Шахтера.

Немногим ранее, Де Дзерби назвал свою главную задачу на период работы в Шахтере.

Напомним, что уже 11 сентября "горняки" проведут домашний матч против днепровского Днепра-1.