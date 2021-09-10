Украина

Новичок Ворслы позитивно отзывается о товарищах по команде.

Некоторое время назад полтавская Ворскла объявила о переходе Лукаса Ранжела из финского КуПСа на правах свободного агента.

Позже полтавчане внесли форварда в заявку на сезон УПЛ и он может дебютировать за команду Юрия Максимова уже в этот уик-энд.

Бразилец прокомментировал свой переезд в Полтаву, рассказав о причинах смены клуба.

"Мне очень приятно вернуться сюда снова. Как видите, футбольная судьба такая непредсказуемая. Кто бы мог подумать, что после моего гостевого визита сюда в конце июля с КуПСом я вскоре вернусь, чтобы подписать соглашение уже с Ворсклой. От имени моей семьи, которая, конечно же, приехала со мной, хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в организации этого трансфера. Сейчас решаю мелкие бытовые вопросы, а в целом все в порядке.

Жду своего дебюта в УПЛ. Работаю на тренировках с удвоенной энергией, чтобы быстрее понять философию моей новой команды, знакомлюсь с партнерами и пока задаю много вопросов (смеется). Языкового барьера нет, ведь Ворскла мультикультурная, здесь много англоязычных ребят. Еще отметил бы коллектив. В Полтаве он просто замечательный!

Я здесь для того, чтобы быть полезным коллективу. Я немного поездил по Европе, и украинская Премьер-лига действительно новый вызов для меня. Убежден, это будет интересное приключение продолжительностью в целый сезон, который должен завершиться успехом нашей команды. Попробую проявить свои лучшие качества, чтобы завоевать расположение местных болельщиков", — заявил Ранжел в интервью клубной пресс-службе.

Стоит отметить, что Лукаса Рангель может дебютировать в УПЛ в матче Ворскла — Десна, который запланирован на воскресение, 12 сентября. Старт встречи ожидается в 19:30.