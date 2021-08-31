Бразильский форвард Лукас Рангель продолжит карьеру в Полтаве.
Лукас Рангель. Фото ФК Ворскла
31 августа 2021, 14:28
Полтавская Ворскла усилила свой состав бразильским форвардом Лукасом Рангелем, который перебрался в Украину из финского КуПС.
Как сообщает пресс-служба полтавской команды, бразильский футболист подписал подписал контракт с клубом на два года — до лета 2023.
По официальной информации, Рангель разорвал контракт со своим клубом по обоюдному согласию и достанется Ворскле на правах свободного агента.
Примечательно, фанаты Ворсклы могли увидеть Рангеля в матчах полтавской команды против финского КуПСа в квалификации к Лиге конференций.
Ранее наставник Ворсклы Юрий Максимов посетовал на слабую атакующую линию своей команды.