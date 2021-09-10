Украина

Футболист взял 19 номер в клубе.

Харьковский Металлист 1925 объявил о подписании 23-летнего нападающего Илью Зубкова.

Пока неизвестно, на какой срок футболист подписал соглашение. Он будет выступать под 19 номером.

Последним клубом Зубкова был перволиговый Альянс. Также он выступал за Динамо-2, австрийский Капфенберг и ряд чешских клубов: Бешенов, Влашим и Богемианс Б.

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