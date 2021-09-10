Украина

Наставник поделился эмоциями после победы.

Главный тренер Александрии Юрий Гура прокомментировал победу над Ингульцом со счетом 1:0.

"Счет на табло понравился – выиграли 1:0. Приятно, порадовали болельщиков. Несмотря на кадровые проблемы, у нас были моменты. Некоторые ребята получили микротравмы, нам пришлось менять состав. Ребята справились – молодцы. Сделали подарок для всей Александрии и района.

В начале матча был сумбур. Так бывает, это же дерби. Напряжение очень приличное. Все понимают цену ошибки, все решают секунды. Почему оставил в запасе Ковальца и Дубру? У нас микротравмы. Каспарс отыграл 3 матча по 90 минут за неделю. Тяжело человеку играть.

Гринь молодец. О нем уже забыли, будем его поднимать. Думаю, он сейчас будет на коне. Соперник начал играть в 2 нападающих, пошел навал и простая игра. Они начали грузить, а мы сели чуть ниже", — сказал Гура.

Видео гола и обзор матча Александрия — Ингулец можно смотреть на Football.ua.