Стали известны стартовые составы команд для поединка 7-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют львовский Рух и луганская Заря.
Александр Гладкий (по центру), фото ФК Заря Луганск
11 сентября 2021, 13:41
Субботнюю программу седьмого тура украинской Премьер-лиги будет открывать противостояние во Львове между местным Рухом и луганской Зарей.
Леонид Кучук, после победы над ПФК Львов в дерби (1:0), решил использовать на позиции правого защитника Виталия Романа, в то время как в центр поля отправился Остап Притула.
Со стороны Виктора Скрипника, на фоне победы над полтавской Ворсклой (1:0), мы увидели возвращение на позицию правого защитника Дмитрия Хомченовского, в то время как Аллахьяр отправился на левый фланг полузащиты.
Рух: Панькив — Роман, Белый, Мартынюк, Мысык — Карасюк — Климчук, Притула, Федорчук, Бойчук — Борячук.
Запасные: Бандура, Таллес, Кузык, Гагун, Стаменкович, Кондраков, Сыч, Кухарук, Лях.
Запасные: Жилкин, Снурницын, Цвек, Казаков, Кристиан, Лунев, Фримпонг, Громов, Шахаб.
Заря: Мацапура — Хомченовский, Вернидуб, Имереков, Жуниньо — Назарина — Кочергин, Кабаев, Булеца, Аллахьяр — Гладкий.
Матч Рух — Заря начнется в 14:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией
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