Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 7-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют львовский Рух и луганская Заря.

Субботнюю программу седьмого тура украинской Премьер-лиги будет открывать противостояние во Львове между местным Рухом и луганской Зарей.

Леонид Кучук, после победы над ПФК Львов в дерби (1:0), решил использовать на позиции правого защитника Виталия Романа, в то время как в центр поля отправился Остап Притула.

Со стороны Виктора Скрипника, на фоне победы над полтавской Ворсклой (1:0), мы увидели возвращение на позицию правого защитника Дмитрия Хомченовского, в то время как Аллахьяр отправился на левый фланг полузащиты.

Рух: Панькив — Роман, Белый, Мартынюк, Мысык — Карасюк — Климчук, Притула, Федорчук, Бойчук — Борячук.

Запасные: Бандура, Таллес, Кузык, Гагун, Стаменкович, Кондраков, Сыч, Кухарук, Лях.



Заря: Мацапура — Хомченовский, Вернидуб, Имереков, Жуниньо — Назарина — Кочергин, Кабаев, Булеца, Аллахьяр — Гладкий.