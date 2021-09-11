Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 7-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют харьковский Металлист 1925 и Динамо Киев.

Субботняя программа седьмого тура украинской Премьер-лиги продолжится поединком между харьковским Металлист 1925 и киевским Динамо.

После поражения от днепровского Днепра-1 (1:2), Валерий Кривенцов решил сменить голкипера, а также выпустил на фланги полузащиты Савина и Ременюка.

Мирча Луческу, на фоне разгрома ковалевского Колоса, дополнил центр обороны Сиротой, отправил в пару к Сидорчуку Андриевского, а в атакующей тройке полузащитников решил разместить Леднева.

Металлист 1925: Сидоренко — Ермаков, Шершень, Ткачук, Ченбай — Габелок — Савин, Крыськив, Голодюк, Ременюк — Марлисон.

Запасные: Шелихов, Западня, Квакич, Батюшин, Протасов, Кравченко, Фабиньо, Задерака, Зубков.



Динамо Киев: Бойко — Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко — Сидорчук, Андриевский — Цыганков, Леднев, Де Пена — Шкурин.