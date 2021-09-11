Украина

Коллектив Мирчи Луческу удачно размялся перед стартом еврокубков.

Субботняя программа седьмого тура украинской Премьер-лиги продолжилась противостоянием в Харькове, где на поле ОСК Металлист клуб Металлист 1925 принимал киевское Динамо в надежде воспользоваться суматохой в стане соперников, которую внесла международная пауза.

На небольшой перерыв длительностью в почти две недели команда Мирчи Луческу уходила в статусе единственной непобежденной за предыдущие шесть матчей в рамках УПЛ. Этот фактор позволял киевлянам чувствовать определенное превосходство над оппонентами, которых подкосило поражение от донецкого Шахтера, в результате чего коллектив Валерия Кривенцова в последствии образовал серию из трех кряду поражений, с чем и заходил на игру против действующего чемпиона страны.

Как стало понятно уже по первым минутам, "бело-синие" за время паузы в официальных поединках совершенно не растеряли уверенности в собственном превосходстве над оппонентами по чемпионату в набранных кондициях. Динамо сразу сумело навязать харьковчанам комфортный для него стиль ведения игры, в похожем на Шахтер стиле загнав 1925 внутрь их штрафной. На первых порах, Металлист более-менее справлялся с таким давлением, но рано или поздно свои бы шансы команда Луческу все-таки бы сумела отыскать.

Полумоменты Леднева и Сидорчука ближе к середине первого тайма сменились резким выпадом от Шкурина, завершавшего прострел с правого фланга от Андриевского в одно касание, однако Сидоренко сумел в ближнем бою удачно подставить ногу. Динамо предлагало различные варианты подходов к чужим воротам, делая акцент в завершении на прострельные передачи с флангов.

Давление и превосходство в каждом компоненте игры со стороны команды Луческу было заметно невооруженным взглядом, поэтому совершенно неудивительно, что именно она и открыла счет первой. На 35-й минуте простая подача с углового на правом фланге в зону перед вратарской была завершена ударом головой в исполнении Кендзеры, но мяч полетел прямиком в перекладину, после чего поляк успешно сыграл на добивании при отскоке. Все было бы отлично в этом эпизоде для игрока киевлян, если бы Сирота не решился поставить заслон голкиперу Сидоренко, и при этом находился в офсайде. VAR долго разбирал эпизод, но вывод сделал верный — взятие ворот стоило отменить.

Примечательно, что сразу же после этого эпизода Металлист 1925 огрызнулся настолько сильно, что точно испугал соперников. Савин со множественной попытки исполнить подачу с правого фланга таки нашел полноценный момент с ударом от партнера, но Ременюк со второго касания отправил мяч в перекладину. Харьковчане продолжали после этого эпизода наращивать обороты, но близость перерыва и пришедшие в себя соперники снизили их активность.

Мирча Луческу в перерыве совершил самый главный шаг в этот вечер — выпустил на поле Дениса Гармаша вместе Богдана Леднева, после чего вариативность игры "бело-синих" в атаке возросла многократно. Последовал и быстрый забитый мяч, но без прямого участия свежего футболиста. Шкурин принял подачу с левого фланга от Миколенко в чужой штрафной, и грудью умудрился сбросить себе за спину прямиком на набегавшего Цыганкова.

Динамо повело в счете в ситуации, когда это было максимально неудобно для оппонентов, и практически сразу провело еще и второй мяч. Вот только его могло бы и не быть у Дениса Гармаша, если бы арбитры таки нашли в его действиях при завершении подачи с левого фланга от Де Пены в опережение голкипера что-то связанное с нарушением правил. Даже с VAR рефери не увидели ни офсайда, ни фола против голкипера, поэтому киевляне фактически в два такта закрыли поединок.

Оставшееся время матча было посвящено увеличению статистических показателей для команды Луческу, в то время как соперники не особо успешно пытались предложить что-то в ответ по избитой тактике передач через длинный пас. Бойко даже однажды был потревожен ударом головой от Ткачука, который уже в компенсированное время пошел искать счастья в верховой борьбе в чужой штрафной площадке. Однако, коллективу Кривенцова в этот вечер не суждено было зацепиться за очки.

В следующем туре харьковский Металлист 1925 будет играть в гостях против ПФК Львов, а киевское Динамо на своем поле примет Александрию, предварительно встретившись с лиссабонской Бенфикой в рамках Лиги чемпионов УЕФА.Металлист 1925 —0:2Цыганков, 47, Гармаш, 52Сидоренко — Ермаков, Шершень, Ткачук, Ченбай — Габелок — Савин (Протасов, 74), Крыськив, Голодюк (Фабиньо, 74), Ременюк (Батюшин, 74) — Марлисон (Зубков, 73).Бойко — Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко — Сидорчук, Андриевский (Шепелев, 68) — Цыганков (Караваев, 77), Леднев (Гармаш, 46), Де Пена (Вербич, 68) — Шкурин (Супряга, 77).Предупреждения: Ченбай, Марлисон, Фабиньо — Забарный, Супряга.