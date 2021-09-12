Украина

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Украины.

В поединке седьмого тура украинской Премьер-лиги львовский Рух на своем поле расписал мировую с луганской Зарей (1:1).

Подопечные Леонида Кучука открыли счет в концовке первого тайма усилиями Борячука, после чего в середине второго тайма луганчане сравняли цифры на табло благодаря голу в исполнении Аллахьяра.

Обзор матча:

Рух — Заря 1:1

Голы: Борячук, 37 — Аллахьяр, 74.



Рух: Панькив — Роман (Гагун, 46), Белый, Мартынюк, Мысык — Карасюк — Климчук, Притула (Кухарук, 69, Сыч, 90), Федорчук, Бойчук (Кузык, 81) — Борячук (Кондраков, 80).



Заря: Мацапура — Хомченовский, Вернидуб, Имереков (Шахаб, 72), Жуниньо — Назарина (Цвек, 25) — Кочергин, Кабаев, Булеца, Аллахьяр — Гладкий (Фримпонг, 72).



Предупреждения: Мартынюк, Федорчук, Панькив, Мысык — Вернидуб, Цвек, Жуниньо.