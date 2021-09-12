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  • Украина

    12 сентября 2021, 15:26

    Заря провела 600 матч в чемпионате Украины

    Клуб не смог порадовать фанатов в юбилейном матче.

    Фото ФК ЗАРЯ
    Фото ФК ЗАРЯ 12 сентября 2021, 15:26

    В рамках седьмого тура украинской Премьер-лиги луганская Заря на выезде поделила очки с Рухом (1:1).

    Этот поединок стал для "черно-белых" юбилейным, 600 в чемпионате Украины. Также поединок с Рухом — 300 выездной матч для луганчан в чемпионате страны.

    Отметим, что на данный момент Заря идет на шестом месте в УПЛ с 11 очками в своем активе.

    Следующий матч луганчане сыграют в Лиге конференций против норвежского Буде-Глимт. Игра состоится 16 сентября в 22:00.

    На Football.ua доступен видеообзор матча Рух — Заря.

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