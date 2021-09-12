Заря провела 600 матч в чемпионате Украины

Украина

Клуб не смог порадовать фанатов в юбилейном матче.

В рамках седьмого тура украинской Премьер-лиги луганская Заря на выезде поделила очки с Рухом (1:1).

Этот поединок стал для "черно-белых" юбилейным, 600 в чемпионате Украины. Также поединок с Рухом — 300 выездной матч для луганчан в чемпионате страны.

Отметим, что на данный момент Заря идет на шестом месте в УПЛ с 11 очками в своем активе.

Следующий матч луганчане сыграют в Лиге конференций против норвежского Буде-Глимт. Игра состоится 16 сентября в 22:00.