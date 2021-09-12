Украина

Наставник одесситов оценил прошедший поединок.

Главный тренер одесского Черноморца Юрий Мороз прокомментировал ничью в матче против Миная (2:2).

"Нереализованные моменты будем вспоминать. Много их не реализовали. Минаю дома родные стены помогли. Мои ребята при счете 2:0 вернусь в игру отлично. Ванат забил великолепный гол, Авагимян. Хотелось победы, но увы...

Проблемы с реализацией. Но есть и проблема в игре в обороне. В каждой игре мы пропускам. Как не перестанавливали игроков, что бы не говорили, но нет концентрации при игре в отборе. Парни в себя поверили, начали раскрыто играть, держали мяч, атаковали флангами.

Индивидуальное мастерство на последних минутах нас подвело. Будем над этим работать, есть время. С каждой неделей команда становится крепче. Поблагодарил игроков, ведь отыгрались и играли хорошо. Если будем так играть каждую игру, то результат придет", — сказал Мороз.

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