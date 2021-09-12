Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 7-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют ковалевский Колос и Мариуполь.

Воскресная программа седьмого тура украинской Премьер-лиги продолжится поединком в Ковалевке между местным Колосом и Мариуполем.

После поражения от киевского Динамо (0:7), новоиспеченный и.о. главного тренера Колоса Сергей Кузнецов решил использовать схему с пятью защитниками, разместив Ильина в непривычной для него позиции на левом фланге, а также дополнив центр поля выходом Богданова.

Со стороны Остапа Маркевича, на фоне неудачи в матче против петровского Ингульца (0:3), можем наблюдать появление в центре обороны Удода и Меличенко, в то время как Чех вернулся в опорную зону, а Шостак вышел в центральной линии.

Колос: Маханьков — Ром, Петров, Черноморец, Золотов, Ильин — Чурко, Милько, Богданов, Кариока — Ситчинава.

Запасные: Фесюн, Гавриш, Новак, Нгамба, Задоя, Костышин, Нуриев, Ренан, Лысенко.



Мариуполь: Кудрик — Стасюк, Удод, Меличенко, Драмбаев — Чех — Кащук, Мишнев, Шостак, Топалов — Кулаков.