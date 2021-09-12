Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Украины.
В поединке седьмого тура украинской Премьер-лиги закарпатский Минай встретился с одесским Черноморцем.
Команды продемонстрировали результативный футбол, дважды обменявшись забитыми мячами, но выявить сильнейшего им в итоге не удалось.
Финальный свисток зафиксировал ничью (2:2).
Обзор матча:
Минай — Черноморец 2:2
Голы: Байдал, 42, Вишневский, 54 — Ванат, 56, Авагимян, 64
Минай: Кучер, Коваленко (Горин, 46), Векляк, Синегуб, Вишневский (Пеньков, 66), Месхи (Кобак, 66), Хахлев, Байдал (Багайоко, 89), Кныш (Гончар, 31), Петрусенко, Лиховидько.
Черноморец: Кучерук, Путря (Биловар, 88), Вантух, Дубко, Михайленко, Мохаммед (Тлумак, 60), Цитаишвили, Кравченко, Авагимян (Вачиберадзе, 88), Исаенко (Брагару, 60), Ванат (Бугай, 77).
Предупреждение: Вантух.