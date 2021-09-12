Украина

Наставник Миная высказался о ничьей с Черноморцем в рамках чемпионата Украины.

В поединке седьмого тура украинской Премьер-лиги Минай сыграл в результативную ничью с Черноморцем (2:2).

Главный тренер закарпатского клуба Василий Кобин поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"Хорошее было начало с нашей стороны. Мы начали игру уверенно, владели инициативой. В начале поединка мы создали несколько моментов, были ближе к голу, а потом Черноморец выровнял игру и начал нам создавать проблемы.

Если брать с точки зрения болельщиков, то сегодня получилась прекрасная игра с кучей голевых моментов как в одни ворота, так и в другие. В таких играх нужно дожимать, максимально быть сконцентрированным. Тогда бы мы эту победу не отпустили.

После второго забитого гола пропала концентрация. Пропустили гол, Черноморец почувствовал уверенность в своих силах и пошел вперед. Потом у нас начались проблемы", — заявил Кобин в эфире программы УПЛ Online.

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