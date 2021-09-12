Украина

Футболист рассказал о своем переходе.

Новичок львовского Руха Осазе Де Росарио рассказал, как оказался в Украине.

"Сначала я играл в молодежной команде Нью-Йорк Сити. Я хорошо себя проявлял, забил несколько голов. Но из-за COVID-19 было трудно демонстрировать свою игру, поэтому переехал в Испанию, в Луго.

Как попал в Украину? Рух напрямую обратился к Луго, уже клубы решали вопрос моего трансфера.

Цели у меня только самые высокие. Хочу помогать клубу, а для этого нужно много работать", — рассказал футболист.

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