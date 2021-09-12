Украина

Наставник Мариуполя высказался о первой победе своей команды в текущем сезоне УПЛ.

В поединке седьмого тура украинской Премьер-лиги Колос принимал на своем поле Мариуполь и потерпел поражение со счетом 1:3.

Главный тренер "азовцев" Остап Маркевич поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"Я бы не сказал, что это лучшая игра моей команды в сезоне. Если рассматривать матч в контексте бойцовских качеств и характера, то, возможно, да. Но если рассматривать в контексте футбола, который мы продемонстрировали, то, конечно, были игры и получше. Сейчас для нас аспект бойцовских качеств выходит на первый план.

Если три гола забиваются в похожем стиле, то это не может быть случайностью. Мы тренируем эти аспекты. У наших футболистов есть возможности, которые мы пытаемся использовать, — скорость и контратаки", — заявил Маркевич в программе УПЛ Online.

Смотреть видео голов и обзор матча Колос — Мариуполь вы можете на Football.ua.