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Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины — об ошибках защитника Динамо.

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков прокомментировал ошибки Александра Караваева в матче со сборной Казахстана.

"Караваев? Я с ним нормально поговорил, успокоил. Говорю: все ошибаются. Но вы меня извините — в 29 лет совершать такие ошибки делать...

Говорю ему: покажи мне, как надо правильно держать игрока. Он мне показал, а я говорю: неправильно. Ты не имеешь права так держать. Ты должен держать игрока перед собой на расстоянии вытянутой руки, а он мне показывает на одной линии. Ты что? Ты же никогда так не успеешь. Ему пас отдадут, а ты не успеешь, пока будешь разворачиваться.

Вы меня поймите, такие ошибки мы с командой U-17 не допускали. Поэтому я разочаровался. Один на один с вратарем выходят и не забивают", — сказал Петраков в эфире Великого футбола.

Напомним, что ранее Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины высказался о ситуации с Русланом Малиновским.