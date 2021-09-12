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Главный тренер сборной Украины прокомментировал свои отношения с полузащитником.

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков прокомментировал ситуацию с Русланом Малиновским, которая привела к недопониманию между тренером и футболистом.

"Малиновский подошел ко мне и говорит, что тоже хочет уехать. Администратор сказал ему, что мы купили ему билет на 9 сентября, ведь еще матч в Чехии, но он сказал, что не хочет оставаться, а хочет уехать. Он ничем не объяснил свое решение. Я попросил администратора взять ему билет. Если человек хочет ехать — пускай едет.

Конфликта между нами нет. Мы сначала поговорили с ним в Казахстане. Я ему сказал, что у нас новая схема игры. Он ответил, что год назад, играя в Бельгии, он, может, и был бы против, но сейчас он понимает, что на первом месте интересы команды, а потом уже личные. Я ему сказал: "Держи руку. Молодец".

На Олимпийском я к нему подошел и спросил, готов ли он играть с Францией, если я выпущу его на замену. Он обиделся. Сказал: "Ладно, в Казахстане я не играл. А почему не играю здесь?". Мы же с тобой договаривались – интересы команды в первую очередь, а он говорит, что обиделся. Говорю: "Я тогда извиняюсь перед тобой. Это тебя устроит?". Он ответил, что нет. Сел и уехал. Все нормально, мы не ругались, мы в хороших отношениях. Хочешь ехать – уезжай. Это же не клуб, где контрактные обязательства — это сборная.

Билет для Малиновского навсегда? Зачем навсегда? Чтобы я стал врагом нации? Я ничем не обидел человека", — сказал Александр Петраков в эфире Великого футбола.

Напомним, что после возвращения из сборной в Аталанту Малиновский стал лучшим игроком бергамасков в матче с Фиорентиной по версиям WhoScored и SofaScore.