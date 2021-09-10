ЧМ-2022. Отбор

Football.ua анализирует первые матчи сборной Украины при новом тренере.

Если сборная Украины в итоге квалифицируется в финальную часть чемпионата мира – это будет огромная удача. По большому счету, руководство УАФ, совместно с прежним тренерским штабом, сделали если не все, то достаточно много, чтобы максимально понизить шансы на участие национальной команды в мировом первенстве.

Сейчас не имеет особого значения искать виноватых в том, что сборная за пару недель до важнейшего, сентябрьского слота матчей, находилась без тренерского состава. Очевидно, что обе стороны конфликта имеют свою долю ответственности за ситуацию. Кто больше лжет, Шевченко или Павелко? Это уже тема для отдельного материала.

Сейчас сборная не имеет права на ошибку. Только максимальный результат в оставшихся трех турах может гарантировать нам место в плей-офф, где на одну путевку будет претендовать четыре квалифицированные сборные.

Сентябрьские матчи отбора с Казахстаном и Францией, а также контрольная игра с Чехией должны были дать ответ на вопрос о перспективах первой команды страны. У штаба Александра Петракова, практически не было времени на продуктивную работу с национальной сборной. Тем не менее, первые дни работы нового тренера были очень важны для установления необходимой химии с командой.

Какой будет реакция на взаимодействия лучших футболистов страны и возрастного специалиста, практически не имеющего до этого опыта работы во взрослом, профессиональном футболе (на высшем уровне)? Это покажут решающие матчи с непосредственными конкурентами в борьбе за второе место в отборочной группе.

Пока постараемся разобраться с основными изменениями в системе игры сборной Украины по итогам трех сентябрьских матчей. Петраков за считанные дни во время соревновательного периода внес достаточно много существенных коррективов. Во-первых, он поменял тактическую схему. Несмотря на то, что в этом году Андрей Шевченко активно использовал формацию с тремя центрбеками, все же это была структура с двумя форвардами и одним опорным.

Петраков, достаточно предсказуемо перешел на модель, которая принесла ему успех во время молодежного чемпионата мира U-20. Команда перешла на схему 3-4-3, или, если быть точнее 3-4-2-1, с двумя центральными хавбеками и одним форвардом. Сборная действовала по новой структуре независимо от потенциала и характеристик оппонентов. Лишь во втором тайме матча с Казахстаном, когда нужно было идти ва-банк, главный тренер отказался от баланса в пользу атаки.

Петраков не стал подбирать оптимальную структуру, чтобы держать одновременно на поле всех лучших футболистов. Он пришел со своей базовой схемой, под которую подбирал игроков. В принципе, интеграцию новой структуры трудно оценивать однозначно. С одной стороны, она работает. Даже несмотря на цейтнот. То, что на последних секундах упустили победы над Казахстаном и Чехией ни в коем случае не связано со схемой. Проблема кроется не в функционировании системы, а в невостребованности прежних лидеров, которые были главными деталями структуры Шевченко.

Прежде всего, речь идет о Малиновском и в некоторой степени — Зинченко. Руслан и Александр на протяжении нескольких лет были ключевыми исполнителями сборной, но в новой структуре им просто не находится места. Петраков играет с двумя центральными полузащитниками, без "восьмерок". В теории, Малиновский способен играть на позиции флангового нападающего или одного из опорных, но на этих позициях он объективно уступает Ярмоленко, Степаненко, Сидорчуку и Шапаренко.

К тому же, не стоит забывать, что легионер Аталанты находится далеко не в лучшей своей форме. Почти весь прошлый сезон он играл с грыжей. После Евро-2020, по ходу которого он еще при штабе Шевченко потерял место в стартовом составе, Руслан перенес операцию и вполне объяснимо, что на данном этапе он находится не в лучших кондициях.

Независимо от состава, в центре поля у Петракова пару составляют классический разрушитель и креативный, творческий хавбек. Первой роли соответствуют Степаненко, Сидорчук и Макаренко. Вторая забронирована Шапаренко. В игре с парой опорных он вне конкуренции. Николай настолько эффективен на позиции глубинной десятки, что его место в оптимальном варианте стартового состава не подвергается сомнению.

Главным конкурентом хавбека Динамо является Зинченко, но Александр не настолько продуктивен в атакующих действиях. Шапаренко отлично продвигает мяч и очень хорош в роли условного диспетчера. Он лучшее связывающее звено как по вертикали, так и по горизонтали. В конце концов, он более креативен в своих решениях.

С одной стороны, структура, используемая Александром Петраковым не способствует одновременному внедрению лучших исполнителей, но с другой, она удлиняет скамейку запасных. У тренера есть больше вариантов для ротации состава, что в принципе необходимо делать в условиях напряженного игрового графика. Слоты из трех матчей с интервалом в три дня имеют свою специфику. Когда каждый матч важен, как в плей-офф, а соперники с каждой последующей игрой освежают свой кадровый потенциал, мы также должны иметь качественную скамейку.

По сути, в первом матче с Казахстаном играла еще команда Шевченко. У штаба Петракова было крайне мало времени, чтобы повлиять на динамические стереотипы сборников. Хотя, уже в этом матче мы увидели стремление к более вертикальному футболу. Анализируя игру не нужно злоупотреблять знанием результата.

В целом, сборная Украины очень хорошо начала тот матч. Команда Петракова полностью переигрывала оппонента, быстро повела в счете и по традиции, которая была присуща сборной и при Шевченко, не закрыла игру, в которой имела тотальное преимущество. Это единственная существенная проблема нашей национальной сборной. Если бы команда закрывала игры, в которых превосходила соперника, то она бы сейчас уже не то что не переживала по поводу второго места в группе, а лидировала в ней.

Здесь проблема кроется в психологии. И не нужно списывать все на менталитет. Если есть проблема, ее нужно решать. Вплоть до того, чтобы привлечь профильных специалистов, которые помогут сборникам проработать необходимые моменты. Проблема решаема и в этом направлении нужно активно работать.

Низкая реализация моментов не связана с уровнем мастерства. По большому счету – это психология. Чем больше у вас шансов – тем хуже реализация, чем меньше — тем лучше. Так было всегда и везде, во все времена, во всех турнирах и на всех уровнях. И общественности не нужно старательно убеждать игроков, что это хронические проблемы нашего футбола, связанные с менталитетом. Как мы только наш менталитет не насилуем.

Но, на самом деле, нереализация моментов – это всеобщая проблема, связанная со степенью концентрации внимания, которая регулируется на уровне подсознания и абсолютно не зависит от желания, даже если оно запредельное. Не нужно вешать ярлыки и заниматься мазохизмом, нужно искать способы решения проблем.

Игроки должны выходить на поле не для того, чтобы создавать голевые моменты, а для того, чтобы побеждать. После матчей лучшему футболисту нашей команды вручают приз – "лев матча", хотя, часто наша сборная напоминает домашнего кота, который играет с раненой добычей и в итоге позволяет ей спастись. Если этот кот не станет безжалостным хищником, то за мировым форумом сборники будут наблюдать со стороны.

Вряд ли стоило подвергать всеобщей критике Караваева. Он проиграл эпизод и в этом, в принципе, нет ничего страшного. Из любого эпизода кто-то выходит победителем, кто-то проигравшим. К тому же, не стоит забывать, что он проиграл эпизод Валлиулину, который сразу после матча сдал положительный допинг-тест. На таком уровне мелочей не бывает.

Тогда ошибка была в командных действиях. Не нужно допускать стандарты на свои ворота на последней минуте матча. Не нужно прижиматься. Неумение доигрывать матчи с минимальным преимуществом перешло новому тренерскому штабу в наследство от Шевченко.

Именно неумение закрывать матчи и неумение их доигрывать на классе являются двумя важнейшими проблемами сборной Украины. Если Александр Петраков сумеет за короткое время улучшить эти моменты, то команда выйдет на новый, более качественный уровень. А так, при относительно неплохом потенциале мы и близко не выжимаем максимальный результат.

Казахстан — Украина — 2:2 (0:1)

Голы: Валиуллин, 75, 90+6 — Яремчук, 2, Сикан, 90+3

Казахстан: Покатилов — Быстров, Марочкин, Логвиненко, Малый, Валиуллин — Тагыберген (Оразов, 90), Куат (Вороговский, 84), Васильев (Жуков, 90) — Нургалиев (Зайнутдинов, 61), Шушеначев (Аимбетов, 60).

Украина: Пятов — Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Соболь (Сикан, 83) — Сидорчук (Шапаренко, 76), Зинченко — Ярмоленко, Буяльский — Яремчук (Цыганков, 58).

Предупреждения: Васильев, Покатилов — Миколенко, Зинченко

Если в Казахстане Петраков, по большому счету, вывел на игру еще команду Шевченко, то матч с Францией можно смело считать дебютом сборной Петракова. Александр Васильевич уже имел несколько рабочих дней, чтобы более детально донести до команды свои основные принципы игры, поработать над структурой и стандартами (розыгрыш с маневром Ярмоленко в матче с Францией – просто шедевр).

Главными отличиями модели Петракова является более компактная позиционная оборона и большая нацеленность на организацию быстрых атак. Даже в позиционной игре в конструктивной фазе футболисты старались искать вертикальные векторы развития атаки.

Украина не уступила Франции — ни по результату, ни по игре. Именно этот матч лучше всего демонстрирует изменения в системе игры команды. Если перед противостоянием с казахами у тренерского штаба было слишком мало времени, а в спарринге с Чехией был экспериментальный состав, то встреча с лидером и фаворитом группы является наиболее оптимальной для анализа и выводов.

Украина — Франция — 1:1 (1:0)

Голы: Шапаренко, 45 — Мартиаль, 50

Украина: Пятов — Тымчик, Забарный, Кривцов, Матвиенко, Миколенко — Степаненко, Шапаренко (Сидорчук, 90) — Ярмоленко (Зубков, 90+3), Цыганков (Малиновский, 81) — Яремчук (Сикан, 82).

Франция: Льорис — Дюбуа, Зума, Кимпембе, Динь — Тчуамени (Верету, 82), Погба — Коман (Диаби, 64), Гризманн, Рабио — Мартиаль (Бензема, 63).

Предупреждения: Ярмоленко, Малиновский — Кимпембе.

Вопреки непонятно откуда взявшимся опасениям, что при Петракове сборная перейдет на стиль — бей-беги, команда Александра Васильевича продемонстрировала достаточно организованную игру. Ни один из элементов современного футбола не исчез. Да и менять Петракову приходится не так уж и много. Команда Шевченко уже дано потеряла свое лицо.

После громких поражений — 0:4 Испании и — 1:7 от Франции, осенью прошлого года итальянский штаб Андрея Николаевича вынужден был смириться с тем, что их принципы не работают в противостоянии с объективно более сильными коллективами. У нас был ограниченный набор исполнителей под хорошо поставленную модель, но стоило выпасть из обоймы отдельным исполнителям, и система приходила в негодность.

Еще в Лиге наций тренерский штаб Шевченко окончательно убедился, что сборная должна подстраиваться под оппонентов и нуждается в разных моделях, в зависимости от характеристик соперника. В 2021 году "сине-желтые" чередовали две базовые структуры – 3-5-2 (5-3-2) и 4-3-3 (4-1-4-1).

Отсутствие левого инвертированного вингера соответствующего уровня было основной причиной поиска альтернативных способов ведения игры. Новая модель абсолютно не способствовала реализации принципов, о которых так громогласно заявлял тренерский штаб Шевченко на протяжении нескольких лет.

Изменение структуры не позволяло так же эффективно, как и при 4-3-3 реализовывать принципы проактивных методов обороны. На Евро Украина часто была вынуждена отходить в позиционную оборону, независимо от характеристик соперников. Так что, можно сказать, что национальная команда невольно адаптировалась к требованиям Петракова.

Александр Васильевич не отказывается от высокого прессинга, если в нем имеется смысл. На скриншоте выше – пример высокого блока сборной Украины в матче с Францией. Тройка впереди позволяет практиковать зонный прессинг, направлять развитие позиционных атак соперника на фланги, где под структуру нашей команды уместно активировать коллективное давление.

В среднем блоке команда Петракова встречает соперника фазовой структурой 5-2-3. Если соперник продвигает мяч к финальной трети поля, "сине-желтые" перестраиваются на структуру 5-4-1 и при необходимости садятся в нижний блок.

Особенность нижнего блока Петракова в его максимальной компактности. Это мы увидели даже в спарринге с Чехией. Блок хорошо двигается относительно положения мяча (закрытый – открытый мяч).

В позиционных атаках структура 3-4-3 позволяет поддерживать диагональные векторы для продвижения мяча. Это способствует комбинационной игре.

Чехия — Украина 1:1

Голы: Выдра, 90+3 — Корниенко, 27

Украина: Бойко — Качараба, Кривцов (Соболь, 46), Сирота — Тымчик, Макаренко (Шапаренко, 56), Зинченко, Корниенко — Ярмоленко (Кочергин, 76), Зубков (Булеца, 64), Сикан (Яремчук, 56)

Чехия: Штанек — Цоуфал, Холеш (Каша, 61), Йемелка, Хавел (Матею, 46) — Соучек (Барак, 61), Садилек — Пешек (Гложек, 46), Крал, Жмрхал (Выдра, 46) — Тецл (Сачек, 76)

Предупреждения: Садилек, Крал — Зинченко

Главная особенность спарринга с чехами – возможность нового тренерского штаба проверить в деле новичков. Александр Петраков позволил состояться сразу пятью дебютам в национальной сборной. В принципе, все ребята показали себя неплохо. Корниенко и вовсе провел блестящий матч, стал автором гола. У Булецы и Кочергина было не очень много времени и возможностей проявить себя, но в целом никто не провалился.

На мой взгляд, позитива в сентябрьском сборе национальной команды было значительно больше, чем негатива. Были провальные моменты и эпизоды, но в целом, новая структура работала. Очень важный момент — в октябре, перед матчем отбора с Финляндией у сборной будет практически неделя на подготовку. В принципе, новый тренерский штаб дал общественности повод рассчитывать на успех в борьбе за второе место. В одном можно не сомневаться. Сборная Петракова будет, как минимум не слабее команды Шевченко.

Сергей Костенюк, Football.ua