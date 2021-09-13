Наставник полтавчан прокомментировал исход матча против Десны.
Юрий Максимов, фото ФК Ворскла Полтава
13 сентября 2021, 06:55
Полтавская Ворскла в рамках седьмого тура украинской Премьер-лиги на своем поле не сумела удержать преимущества в два мяча на старте поединка против черниговской Десны, в результате чего была вынуждена довольствоваться лишь ничьей (2:2).
Ворскла — Десна 2:2 Видео голов и обзор матча
Главный тренер полтавчан Юрий Максимов, после финального свистка отправился на пресс-конференцию, в рамках которой дал оценку действиям своих подопечных на поле в этот вечер.
"Если команда не смогла выиграть, значит, не справилась со своей задачей. Мы выходим на каждую игру с одной целью — победить. Ведя в счете 2:0, команда просто сдалась. Ничего не хочу сказать, но надо доводить до победы. Дома выигрывать с таким счетом и проиграть…
Почему-то, с начала чемпионата у нас постоянно такие моменты. Везде выигрываем вначале, а потом играем вничью. Где-то мастерства не хватает — делаем те ошибки, которые не должны делать", — высказал свое мнение специалист.
Также, Максимов рассказал о причинах обратной замены для Владислава Вакулы, после чего оценил кадровый потенциал своего коллектива.
"Вакула не вошел в игру. Сразу отдал такой пас, что могли пропустить. Обрезал, одним словом. Не вошел футболист в игру — дали шанс другому, молодому.
С нами сейчас тренируются Амилькар и Конате. Пока что, не знаю. Может быть, возьмем на замену, и они будут играть.
Что касается новичка Рангела, то не сказал бы, что он выпал из игры. Старался в каких-то моментах. Думаю, что с каждой новой игрой будет только прибавлять", — заключил наставник полтавчан.
Полтавская Ворскла в следующем туре проведет домашний поединок против закарпатского Миная.