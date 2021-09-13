Украина

Наставник полтавчан прокомментировал исход матча против Десны.

Полтавская Ворскла в рамках седьмого тура украинской Премьер-лиги на своем поле не сумела удержать преимущества в два мяча на старте поединка против черниговской Десны, в результате чего была вынуждена довольствоваться лишь ничьей (2:2).

Ворскла — Десна 2:2 Видео голов и обзор матча

Главный тренер полтавчан Юрий Максимов, после финального свистка отправился на пресс-конференцию, в рамках которой дал оценку действиям своих подопечных на поле в этот вечер.

"Если команда не смогла выиграть, значит, не справилась со своей задачей. Мы выходим на каждую игру с одной целью — победить. Ведя в счете 2:0, команда просто сдалась. Ничего не хочу сказать, но надо доводить до победы. Дома выигрывать с таким счетом и проиграть…

Почему-то, с начала чемпионата у нас постоянно такие моменты. Везде выигрываем вначале, а потом играем вничью. Где-то мастерства не хватает — делаем те ошибки, которые не должны делать", — высказал свое мнение специалист.

Также, Максимов рассказал о причинах обратной замены для Владислава Вакулы, после чего оценил кадровый потенциал своего коллектива.

"Вакула не вошел в игру. Сразу отдал такой пас, что могли пропустить. Обрезал, одним словом. Не вошел футболист в игру — дали шанс другому, молодому.

С нами сейчас тренируются Амилькар и Конате. Пока что, не знаю. Может быть, возьмем на замену, и они будут играть.

Что касается новичка Рангела, то не сказал бы, что он выпал из игры. Старался в каких-то моментах. Думаю, что с каждой новой игрой будет только прибавлять", — заключил наставник полтавчан.

Полтавская Ворскла в следующем туре проведет домашний поединок против закарпатского Миная.