Украина

Футболист Черноморца похвалил своих партнеров по команде за матч против Миная.

Черноморец и Минай расписали результативную ничью в рамках матча седьмого тура украинской Премьер лиги (2:2).

Защитник "моряков" Роман Вантух подвел итоги ничейного матча, заявив, что одесский клуб был близок к победе.

"Эмоции позитивные, продолжительное время я не играл из-за травмы, поэтому очень хотелось вернуться. Я счастлив.Да, есть над чем работать. Жаль, что отпустили такую игру. Я считаю, что по моментам мы должны были побеждать, но это футбол. Будем работать и судьба нас порадует.

Большие аплодисменты команде. Чтобы вернуться в игру после 0:2 нужен характер. У нас есть будущее. Был момент для 3:2. Будем работать дальше

Пенальти? - Не в моей компетенции комментировать, мое мнение – не было. Причиной для судьи было то, что я руку положил, но я не тянул, не толкал. Жаль, что так.", — сказал Вантух после матча в эфире ТК Футбол 1/2/3.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Минай — Черноморец.