Украина

Главный тренер Вереса дал комментарий после матча.

Верес в рамках поединка седьмого тура чемпионата Украины принимал на своем поле ПФК Львов и добился минимальной победы.

Главный тренер хозяев поля Юрий Вирт остался доволен действиями своей команды, о чем сказал в комментарии после матча.

"У нас все игры — принципиальные. Поэтому хорошо, что взяли три очка. Сегодня я прочитал фразу Жозе Моуриньо. Он сказал: "Эта игра не была слишком важной, но я боялся проиграть эту игру". Перефразируя, я боялся не выиграть эту игру, иначе болельщики бы меня не поняли. Поэтому спасибо всем футболистам за отношение к делу, за самоотдачу, за футбол.

По игре — не все удавалось на старте матча. Соперник очень хорошо перекрывал свободные зоны. Мы не имели свободного пространства. В первом тайме мы не создали много моментов. Была более боевая игра.

Гол во втором тайме перевернул всю игру, добавил нам уверенности. После этого соперник ничего не создал у наших ворот. А мы довели игру до логического завершения.

Для нас это очень важная победа. Даже в плане набора очков. Мы дебютанты и каждый турнирный балл для нас важен. Наша задача на сезон — сохранить место в элите. И маленькими шагами мы движемся к этой цели", — приводит слова Вирта официальный сайт Вереса.

Напомним, что на Football.ua доступно видео гола и обзор матча Вереса против ПФК Львов.