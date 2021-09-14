Украина

Главный тренер Мариуполя признан лауреатом очередного тура.

По итогам седьмого тура УПЛ и Всеукраинское объединение тренеров приняли решение , что лучшим тренером тура стал наставник Мариуполя Остап Маркевич — сообщил официальный сайт Премьер-лиги.

После пяти поражений кряду азовцы обыграли Колос на выезде, после чего Маркевичу были присуждены такие баллы в номинациях:

номинальный результат команды — 5;

трудности в построении и руководстве подопечными — 5;

мастерство в работе с кадрами — 5;

тренерское мастерство — 5;

накопительный критерий — 3.

Лучшим игроком 7-го тура УПЛ был признан защитник Миная Олег Вишневский.