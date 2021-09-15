Украина

Именитый алжирец Набиль Бенталеб может перебраться в киевское Динамо.

Киевское Динамо проявляет интерес к алжирскому полузащитнику Набилю Бенталебу, последним клубом которого был немецкий Шальке.

Как сообщает издание Foot Mercato, киевляне не против подписать звездного футболиста в качестве свободного агента. Однако, никаких финансовых деталей потенциальной сделки не сообщается.

По информации источника, на Бенталеба также претендуют Аль-Айн, который недавно возглавил Сергей Ребров и неназванный клуб из России.

Напомним, Набиль Бенталеб известен по выступлениям в составе Тоттенхэма и Ньюкасла. Последним клубом алжирца был Шальке. В составе клуба из Гельзенкирхена алжирец провел 107 матчей, забив 19 голов и сделав девять результативных передач.

Ранее сообщалось, что Аль-Айн Реброва стартовал с трех побед и лидирует в чемпионате ОАЭ.