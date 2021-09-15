Именитый алжирец Набиль Бенталеб может перебраться в киевское Динамо.
Набиль Бенталеб. Фото Getty Images
15 сентября 2021, 08:30
Киевское Динамо проявляет интерес к алжирскому полузащитнику Набилю Бенталебу, последним клубом которого был немецкий Шальке.
Как сообщает издание Foot Mercato, киевляне не против подписать звездного футболиста в качестве свободного агента. Однако, никаких финансовых деталей потенциальной сделки не сообщается.
По информации источника, на Бенталеба также претендуют Аль-Айн, который недавно возглавил Сергей Ребров и неназванный клуб из России.
Напомним, Набиль Бенталеб известен по выступлениям в составе Тоттенхэма и Ньюкасла. Последним клубом алжирца был Шальке. В составе клуба из Гельзенкирхена алжирец провел 107 матчей, забив 19 голов и сделав девять результативных передач.
Ранее сообщалось, что Аль-Айн Реброва стартовал с трех побед и лидирует в чемпионате ОАЭ.