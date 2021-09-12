У подопечных Сергея Реброва шесть забитых мячей при одном пропущенном.
ФК Аль-Айн
12 сентября 2021, 11:21
Аль-Айн в поединке третьего тура Объединенных Арабских Эмиратов одержал минимальную победу над Бани Ясом со счетом 1:0.
Таким образом, команда Сергея Реброва набрала девять очков в трех играх, забив при этом шесть мячей, при одном пропущенном голе.
В следующем туре подопечные 47-летнего украинца примут Аль-Иттихад Кальба, который идет девятым.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.