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У подопечных Сергея Реброва шесть забитых мячей при одном пропущенном.

Аль-Айн в поединке третьего тура Объединенных Арабских Эмиратов одержал минимальную победу над Бани Ясом со счетом 1:0.

Таким образом, команда Сергея Реброва набрала девять очков в трех играх, забив при этом шесть мячей, при одном пропущенном голе.

В следующем туре подопечные 47-летнего украинца примут Аль-Иттихад Кальба, который идет девятым.

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