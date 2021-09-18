Украина

Предлагаем вашему вниманию анонс матча УПЛ.

Ингулец в рамках поединка восьмого тура чемпионата Украины примет на своем поле ковалевский Колос.

Ингулец — Колос

Суббота, 18 сентября, 14:00. Стадион Зирка, Кропивницкий. Главный арбитр встречи — Виталий Романов. Трансляция на телеканале Футбол 2.

Ингулец подходит к поединку на десятом месте турнирной таблицы с семью баллами. Подопечные Сергея Лавриненко после неудачного старта сезона выдали отличную серию из трех матчей, которая принесла им семь очков, а затем вновь проиграли — в прошлом туре Ингулец с минимальным счетом уступил Александрии.

Сергей Лавриненко создал довольно боевитую команду, которая готова дать бой любому сопернику — Шахтер и Динамо не дадут соврать, а потому в данной встрече петровцы вполне могут замахнуться на три балла. Хоть у команды и семь очков, но расстояние от зоны переходных матчей составляет всего лишь два балла.

Колос, в свою очередь, расположился на четырнадцатой строчке турнирной таблицы с пятью набранными баллами. В прошлом туре ковалевцы уступили Мариуполю со счетом 1:3, подведя черту под тремя кряду поражениями в УПЛ. К слову, это была первая победа азовцев в сезоне. Дела у Колоса идут не лучшим образом и путей улучшения не видно.

Колос уже пережил смену тренера по ходу сезона, но это абсолютно не помогло с точки зрения результата. В матче с Ингульцом Колос должен постараться набрать очки, ведь этот соперник им точно по зубам. Интересно, что за последние пять матчей между собой команды забили всего лишь два мяча, а потому обилия голов ждать не стоит.

Ориентировочные составы: