Украина

Футболист рассказал о подготовке к следующей игре.

Полузащитник львовского Руха Валерий Федорчук прокомментировал предстоящую игру против Десны в рамках УПЛ.

"В прошлом туре мы добыли в копилку один пункт и теперь спокойно готовимся к следующей игре. Понимаем, что игру с Зарей нужно забывать и разбирать следующего соперника. Этот матч будет точно не легче предыдущего.

Силовая работа всегда есть в нашем недельном цикле. Поэтому для нас это не ново. Мы к этому привыкли и спокойно выполняем эту работу. Тренируемся, чтобы держать себя в форме и хорошо выглядеть в матче", — сказал Фежорчук.

Матч Десна — Рух состоится 17 сентября и начнется в 19:30 по киевскому времени. За текстовой онлайн-трансляцией поединка можно наблюдать на Football.ua.