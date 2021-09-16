Украина

Полузащитник Десны поделился ближайшими планами.

Владислав Калитвинцев рассказал о старте сезона, о подготовке к ближайшему матчу и о мечтах о сборной Украины.

"После неудач игра в Полтаве получилась боевой, после 0:2 вырвали ничью, так что настроение хорошее. Хотя могли и вырвать победу в концовке матча".

"Теперь готовимся к Руху. Цикл стандартный, так что все по плану, сосредоточены на ближайшем матче. Буду рад видеть Ореста Кузика, с которым играли в Десне, а теперь он выступает за Рух. Возможно, мы будем непосредственными соперниками на поле. Надеюсь, он будет бегать за мной, а не наоборот".

"Я надеюсь своей игрой привлечь внимание нового тренерского штаба сборной, ведь кто не мечтает выступать за национальную команду. Я стараюсь, а обратят ли внимание на меня или кого-то еще из «сиверян», посмотрим".

Матч 8-го тура УПЛ Десна — Рух состоится в пятницу, 17 сентября. Начало в 19:30.