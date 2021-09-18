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Football.ua разбирает конфликт главного тренера сборной Украины Александра Петракова и одного из лучших украинских футболистов на данный момент Руслана Малиновского.

Новый главный тренер Александр Петраков не так давно приступил к выполнению своих обязанностей. Сразу отмечаем, что по-прежнему существует приставка и.о. перед его фамилией. Такого открытого главного тренера во главе национальной команды не было никогда. Александр Васильевич по своей натуре человек прямой, который не привык увиливать от неудобных вопросов и всегда говорит то, что думает. Хорошо это или плохо? Вопрос дискуссионный.

Александр Петраков – настоящая находка для журналистов. Ему можно ставить самые острые вопросы и получить неожиданные ответы. Он не боится рассказывать те ситуации, которые происходят между ним и футболистами, а также без всяких угрызений совести способен критиковать действия своего подопечного в прямом эфире на телевидении. Опять же, оценку таким действиям просим дать вас в комментариях, стоит себя так вести или нет, надо ли выносить "сор из избы" или нет. Мы просто констатируем факт, что именно так происходит.

Вспоминаем хронологию событий. Перед матчем с Казахстаном Александр Петраков принимает решение, что по той модели игры, которую он выбрал, Руслану Малиновскому нет места в стартовом составе. Со слов главного тренера игрок Аталанты принял такую позицию главного тренера и повел себя очень достойно сказав, что главному тренеру виднее, а во главе всего успех команды.

Казалось, что на этом возможный конфликт погиб, так и не появившись на свет. Перед матчем с Францией мнение игрока поменялось. Александр Васильевич снова не видел Малиновского в стартовом составе, но на этот раз Руслан недоумевал, почему так произошло снова. Со слов Петракова он перед Малиновским извинился и выпустил его лишь на замену:

"Что с Малиновским? Я знакомлюсь с командой, играю по новой схеме. Мы поговорили с Русланом. Чтобы вы меня понимали, он обижается, что я его не выпустил. Я попросил у него извинения. Но он обиделся. Мне нужны быстрые футболисты. Не знаю, как будет дальше. Нужно с этим переспать".

После матча с Францией мы увидели, что команду покинули три футболиста Шахтера и три футболиста Динамо, а также Руслан Малиновский. Уже тогда можно было понять, что дыма без огня не бывает. Ведь была понятна логика отпустить игроков Динамо и Шахтера, которые провели кто один, а кто и два матча, но Малиновский в обеих встречах выходил лишь на замену. Казалось, вот отличный шанс выйти в товарищеском матче против сборной Чехии и доказать главному тренеру, что он ошибался на твой счет и в следующих матчах обязан ставить тебя в состав. Но получилось иначе.

У Петракова своя версия происходящего, у Малиновского своя. Обе версии мы имели возможность прочитать, совпадали они лишь в одном – отъезд Малиновского из сборной – инициатива самого Малиновского.

Версия Петракова:

"Малиновский подошел ко мне и говорит, что тоже хочет уехать. Администратор сказал ему, что мы купили ему билет на 9 сентября, ведь еще матч в Чехии, но он сказал, что не хочет оставаться, а хочет уехать. Он ничем не объяснил свое решение. Я попросил администратора взять ему билет. Если человек хочет ехать — пускай едет.

Конфликта между нами нет. Мы сначала поговорили с ним в Казахстане. Я ему сказал, что у нас новая схема игры. Он ответил, что год назад, играя в Бельгии, он, может, и был бы против, но сейчас он понимает, что на первом месте интересы команды, а потом уже личные. Я ему сказал: "Держи руку. Молодец".

На Олимпийском я к нему подошел и спросил, готов ли он играть с Францией, если я выпущу его на замену. Он обиделся. Сказал: "Ладно, в Казахстане я не играл. А почему не играю здесь?". Мы же с тобой договаривались – интересы команды в первую очередь, а он говорит, что обиделся. Говорю: "Я тогда извиняюсь перед тобой. Это тебя устроит?". Он ответил, что нет. Сел и уехал. Все нормально, мы не ругались, мы в хороших отношениях. Хочешь ехать – уезжай. Это же не клуб, где контрактные обязательства — это сборная.

Билет для Малиновского навсегда? Зачем навсегда? Чтобы я стал врагом нации? Я ничем не обидел человека".

Версия Малиновского:

"В последнее время появилось много комментариев по поводу моего отношения ко сборной команде Украины, и я вынужден отреагировать.

Для меня большая честь быть частью команды моей страны, и я всегда с большим желанием приезжаю в сборную.

Количество минут и мою позиция на поле, определяет тренерский штаб, и я как профессионал это уважаю и всегда принимаю. Из уважения к болельщикам и партнёрам по команде, я не давал каких-либо комментариев после последнего отборочного сбора, чтобы не навредить атмосфере в команде и не мешать новому тренеру в построении команды.

Тем более для меня было удивительно, что на всеобщее обсуждение были вынесены вопросы, которые, на мой взгляд, решаются внутри команды. У меня не может быть каких-либо обид на тренера по его выбору состава или тактики.

В ходе последних сборов в команде, главный тренер в индивидуальных беседах с игроками рассказал половине команды, что Малиновский не подходит под его схему игры.

Естественно, эта информация дошла и до меня. Я могу понять его позицию, но не понимаю почему это нужно обсуждать с игроками, но не со мной. Как любой амбициозный игрок, я хочу играть как можно больше и конечно расстраиваюсь если этого не происходит, но обижаться на тренера, который отвечает за результат было бы не профессионально с моей стороны. Поэтому на вопрос обижен ли я, ответил: "НЕТ, вы главный, вы решаете".

Я достаточно опытный игрок и умею конкурировать за своё место. Никаких извинений я не просил. Мне это было не нужно, более того это поставило меня в неловкую ситуацию. Я только часть команды и никогда не ставил свои интересы выше командных.

По поводу моего отъезда. После информации, что большая группа игроков возвращается в свои клубы, я спросил могу ли я уехать. На что получил ответ: "Хочешь — езжай". Это не было демаршем, я спросил разрешения и поблагодарил тренера, что он мне разрешил.

Очень надеюсь, что обсуждение этой темы скоро закончится, а все футбольные вопросы будут решаться исключительно внутри команды".

После таких реплик не хотелось бы принимать чью-либо сторону, но в прилизанном посте Малиновского есть противоречия, на которых мы обязаны сделать акцент.

"Для меня большая честь быть частью команды моей страны, и я всегда с большим желанием приезжаю в сборную".

И тут же.

"После информации, что большая группа игроков возвращается в свои клубы, я спросил могу ли я уехать".

В этот раз получилось: "с большим желанием уезжаю из сборной". Сам же Малиновский прекрасно понимал, что Петраков решил отпустить тех футболистов, кто получил большую нагрузку, и нет никакого смысла выжимать из них последнее в товарищеской игре. Руслан же под эту категорию не подпадал, поскольку отыграл суммарно 40 минут в двух матчах.

Ситуация, когда игрок обижается на главного тренера, что тот не ставит его в стартовый состав, нормальная. Это процессы, которые происходят во всех командах, будь то национальная сборная или же клуб. Тут важнее, что происходит после такой обиды, важна дальнейшая реакция футболиста на ситуацию. Попросить уехать выглядит как заносчивость и раздутое самомнение игрока. Возможно, Малиновский действительно входит в число футболистов с украинским паспортом, кто сейчас показывает лучший футбол в европейском топ-чемпионате, но так демонстративно показывать свое недовольство – это то, что может подорвать авторитет тренера в коллективе.

Несмотря на попытки тележурналистов/друзей футболистов объяснить, какая Малиновский величина для украинского футбола и что без него сборная – не сборная не возымели эффект. Александр Петраков принял решение оставить Малиновского за бортом заявки на ближайшие важнейшие матчи команды.

Вся эта история стала достоянием общественности лишь по одной причине – открытость главного тренера. Лучший игрок Динамо прямо сейчас Виталий Буяльский длительное время игнорировался тренерским штабом Андрея Шевченко. То вызывался и не играл, то не вызывался вовсе. Что происходило между тренером и игроком до сих пор никто не знает. Подходил ли Буяльский к Шевченко с просьбами "уезжать", "не приезжать", обижался ли он на Андрея Николаевича? Возможно, это мы узнаем лет через 5-10, когда Виталий Буяльский в стиле современных экс-футболистов будет вспоминать "бородатые" истории молодости и не будет бояться "рубить правду-матку", поскольку его слова уже никак не повлияют на его карьеру.

Правильно Петраков не вызвал Малиновского или нет, предлагаем определить вам.

Какое развитие может получить данная ситуация? Какие-то изменения могут произойти только лишь в том случае, если сам игрок первым сделает шаг на встречу главному тренеру. Петраков точно будет и дальше игнорировать Руслана.

Вариант №1

Малиновский связывается с Петраковым, извиняется, принимает все условия главного тренера и беспрекословно выполняет все требования тренерского штаба. Согласен помогать национальной команде как на поле, так и на скамейке запасных. При таком варианте Малиновский вполне может получить вызов в сборную даже на эти матчи. Его просто довызовут, как это уже бывало ранее.

Вариант №2

Понимая, что Александр Петраков вполне может быть временным менеджером национальной сборной, Малиновский просто может посмотреть на результаты команды в ближайших поединках и уже от этого отталкиваться. Попасть даже в квалификацию на ЧМ-2022 Украине будет довольно сложно, а пройти эту квалификацию еще сложнее. Высока вероятность того, что если Александр Васильевич не справится с этой задачей, то ему пожмут руку и новый отборочный цикл к Евро-2026 в качестве главного тренера начнет Сергей Ребров, контракт которого к тому времени закончится с клубом из ОАЭ.

Но если вдруг Украина с Петраковым все-таки выйдет на ЧМ-2022, то Малиновскому все же придется прибегнуть к варианту №1, если же он таки хочет стать участником чемпионата мира. Естественно, возможен и вариант №3, при котором Украина таки выйдет на чемпионат мира, а тренер с игроком будут до конца отстаивать свою позицию. Тогда мы увидим нашу сборную в Катаре без Малиновского.

Вариант, при котором Украина не выйдет на чемпионат мира, а Александр Петраков останется во главе национальной сборной маловероятен, потому его мы даже не станем рассматривать.

Сергей Горбаченко, Football.ua