Украина

Полузащитник "горняков" высказался о предстоящем матче против Мариуполя в рамках УПЛ.

Донецкий Шахтер, после сенсационного поражения на старте группового этапа Лиги чемпионов, на выезде сыграет против Мариуполя в рамках восьмого тура УПЛ.

Полузащитник "горняков" Михаил Мудрик поделился ожиданиями от предстоящего матча против азовцев, рассказав, что команда злая после поражения в Лиге чемпионов.

"Ожидаем непростой игры, хороший соперник, хорошо играет. Неважно, кто на каком месте находится, на это смотреть вообще нельзя. Готовимся к тяжелой игре, будет хороший матч.

Думаю, надо больше психологически восстановиться после Шерифа. Небольшой удар, урок был. Мы не зацикливаемся на этом – уже его перешагнули. Со всеми мыслями готовимся к «Мариуполю», а потом уже и к Динамо.

Настрой боевой. Сейчас в команде все злые, хотят только побед после такой неприятной игры для нас. Хотим только победами не то что компенсировать, потому что наш путь, путь Шахтера – постоянно выигрывать", — цитирует футболиста клубная пресс-служба.

Ранее сообщалось, что Коноплянка и Фернандо не сыграют с Мариуполем из-за повреждений.