Украина

Смотрите поединок восьмого тура УПЛ на Football.ua.

В рамках поединка восьмого тура УПЛ Александрия на КСК Ника будет принимать киевское Динамо. Матч состоится сегодня, 18 сентября и начнется в 19:30 по киевскому времени.

После семи туров у команды Юрия Гуры 14 очков и четвертое место в турнирной таблице УПЛ, а у подопечных Мирчи Луческу 19 баллов и уверенная первая строчка.

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