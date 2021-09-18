Украина

Смотрите поединок восьмого тура УПЛ на Football.ua.

В рамках поединка восьмого тура УПЛ Днепр-1 на своем поле примет приехавший в гости Верес. Матч состоится сегодня, 18 сентября и начнется в 17:00 по киевскому времени.

После семи туров у команды Игора Йовичевича 13 очков и пятое место, а у подопечных Юрия Вирта 11 баллов и восьмая строчка.

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