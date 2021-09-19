Украина

Главный тренер Вереса прокомментировал матч против днепрян.

Верес в рамках поединка восьмого тура элитного дивизиона чемпионата Украины на выезде потерпел минимальное поражение от Днепра-1.

Главный тренер гостей Юрий Вирт остался доволен игрой своей команды, несмотря на проигрыш.

"Есть поражение. Но сегодня я поблагодарил команду. Игру можно разделить на два периода: до удаления и после. До удаления мы абсолютно ничем не уступали Днепру-1. У соперника даже не было реальных голевых моментов: только удары со средней и дальней дистанции. Хорошие атаки были и у нас. Быстрые, хорошие, которые мы могли реализовать.

Произошло удаление. Такой опытный игрок как Михаил Сергийчук должен думать, что делает на футбольном поле. После этого натиск Днепра-1 и ошибка нашего опорного полузащитника — привели к голу.

Мы пытались спасти игру, было трудно. У Днепра-1 после этого было много моментов, чтобы увеличить счет.

В целом я доволен игрой, которую сегодня продемонстрировала команда. Мы могли набирать очки и команда в целом заслужила похвалу", — приводит слова Вирта официальный сайт Вереса.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Вереса против Днепра-1.