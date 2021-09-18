Украина

Команда Игора Йовичевича смогла воспользоваться численным преимуществом.

Днепр-1 в поединке восьмого тура украинской Премьер-лиги на своем поле одержал минимальную победу над ровненским Вересом со счетом 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 78-й минуте поединка, когда Марио Чуже замкнул прострел в пустые ворота после передачи и сольного прохода в штрафную от Невена Джурасека, который перед этим перехватил мяч.

Отметим, что к моменту с голом подопечные Юрия Вирта уже были в меньшинстве после удаления Михаила Сергийчука, который в грубом подкате сфолил против игрока днепрян.

После восьми игр Днепр-1 набрал 16 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице УПЛ, а у Вереса 11 баллов и восьмая строчка.

Днепр-1 — Верес 1:0

Гол: Чуже, 78.

Днепр-1: Кожокару — Кравченко (Лучкевич, 68), Адамюк, Сваток, Дубинчак — Игнатенко, Пихаленок (Когут, 63) — Назаренко (Чуже, 65), Джурасек (Ди Франко, 90+1), Гуцуляк (Билл, 63) — Добвик.

Верес: Когут — Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчаинов — Кучеров (Петко, 83), Клец (Полулях, 80) — Г. Пасич (Дахновский, 84), Панасенко (Шестаков, 81), Е. Пасич (Тимофеенко, 80) — Сергийчук.

Предупреждения: Сваток, Добвик, Джурасек, Адамюк — Тимофиенко.

Удаление: Сергийчук, 75 (прямая красная карточка).