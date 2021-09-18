Украина

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка УПЛ.

Днепр-1 в рамках поединка восьмого тура элитного дивизиона чемпионата Украины на своем поле одержал минимальную победу над Вересом (1:0).

Все самое интересное в матче началось на 75-й минуте, когда Сергийчук за грубый фол в центре поля получил прямую красную карточку и оставил гостей в меньшинстве. Спустя три минуты вышедший на замену Чуже открыл счет в матче и принес победу команде Игора Йовичевича.

Обзор матча:

Днепр-1 — Верес 1:0

Гол: Чуже, 78.

Днепр-1: Кожокару — Кравченко (Лучкевич, 68), Адамюк, Сваток, Дубинчак — Игнатенко, Пихаленок (Когут, 63) — Назаренко (Чуже, 65), Джурасек (Ди Франко, 90+1), Гуцуляк (Билл, 63) — Добвик.

Верес: Когут — Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчаинов — Кучеров (Петко, 83), Клец (Полулях, 80) — Г. Пасич (Дахновский, 84), Панасенко (Шестаков, 81), Е. Пасич (Тимофеенко, 80) — Сергийчук.

Предупреждения: Сваток, Добвик, Джурасек, Адамюк — Тимофиенко.

Удаление: Сергийчук, 75 (прямая красная карточка).