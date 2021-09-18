Украина

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Динамо Киев в рамках поединка восьмого тура чемпионата Украины принимало на своем поле Александрию и добилось победы.

Подопечные Мирчи Луческу смогли вырвать победу лишь после реализованного одиннадцатиметрового удара в компенсированное время.

Обзор матча:

Динамо Киев — Александрия 1:0

Гол: Цыганков, 90+7 (пен.)



Динамо Киев: Бущан — Кендзера (Караваев, 68), Забарный, Шабанов, Миколенко — Сидорчук (Шепелев, 77), Андриевский — Цыганков, Буяльский (Леднев, 90+10), Де Пена (Витиньо, 68) — Шкурин (Гармаш, 46).



Александрия: Билык — Мирошниченко, Мельник, Дубра, Цуриков — Калюжный, Дрышлюк (Рыбалка, 70), Ковалец — Одарюк (Кирюханцев, 63), Гринь (Спинелли, 63), Третьяков (Стецьков, 90).



Предупреждения: Буяльский, Кендзера, Сидорчук, Бойко (не на поле), Андриевский, Шабанов, Гармаш — Ковалец, Спинелли, Дубра.



На 90+15-й минуте был удален Игорь Кирюханцев (Александрия) (неспортивное поведение).