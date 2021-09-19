Украина

Полузащитник Днепра-1 прокомментировал исход матча против Вереса.

В рамках восьмого тура украинской Премьер-лиги днепровский Днепр-1 на своем поле сумел дожать ровенский Верес, который под конец матча остался в меньшинстве из-за удаления Михаила Сергийчука (1:0).

Днепр-1 — Верес 1:0 Видео гола и обзор матча

По завершении поединка, полузащитник команды Игора Йовичевича Александр Пихаленок подвел итоги данного противостояния для днепрян.

"Мы знали, как будут играть футболисты Вереса. Соперник действует в низком блоке и за последние четыре матча жители пропустили лишь один гол, поэтому против таких команд всегда очень трудно играть, но мы к такой игре и готовились.

Однако, знать все это в теории — это одно, а надо все эти знания еще и доказывать на практике на поле, и здесь нам было достаточно трудно. И все же мы сумели забить решающий мяч, и завоевать очень важные три очка.

Я считаю, что удаление у соперников и замены нашего тренерского штаба повлияли на результат. И ротация усилила нашу игру, и после удаления соперник немного подсел. То есть здесь все это вместе сыграло в пользу нашей победы.

О самочувствии Александра Назаренко, все же, лучше будет спросить у врачей, а они, пожалуй, скажут, что надо ехать на МРТ и там уже смотреть, насколько серьезна травма. Но все равно, мы хотим пожелать Саше здоровья, и чтобы все обошлось", — подытожил украинский футболист.

В следующем туре днепровский Днепр-1 проведет домашний матч против луганской Зари.