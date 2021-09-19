Украина

Виталий Миколенко рассказал, что изменилось в Динамо после прихода Мирчи Луческу.

Защитник киевского Динамо Виталий Миколенко оценил тренерские способности бывшего наставника "бело-синих" Алексея Михайличенко, признавшись, что не готов критиковать тренеров.

"Как я могу говорить за тренера, если сам не тренировал? Тренировать команду – это очень сложно. Тем более команду с такой историей. Я не осмелюсь обсуждать Михайличенко, физрук он или тренер. У него не получилось, потому что не было результата. Отвечает за результат тренер. Когда пришел Мистер, он нам рассказал, как действовать на поле. У нас хорошая команда. У нас появился рисунок игры.

У Михайличенко было свое видение игры – мы больше играли через фланги. Это виденье игры тренера, мы старались выполнять установку. Сейчас у нас много вариантов. Мы разбираем соперника, и Мистер рассказывает, как с кем играть – через длинные передачи, короткие, средние. Из-за этого мы получше выглядим", — сказал Миколенко в интервью BurBuzz.

Ранее Миколенко рассказал о скандальной ситуации с Шевченко на тренировке национальной сборной.