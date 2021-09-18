Украина

Виталий Миколенко вспомнил "знаменитую" фразу Андрея Шевченко на тренировке сборной.

Защитник киевского Динамо и национальной сборной Украины Виталий Миколенко вспомнил скандальную ситуацию на тренировке национальной команды, где наставник Андрей Шевченко сказал Миколенко "Мне не до смеха и никому не будет".

"Если вспоминать тот момент, то я тогда не смеялся. Я испугался, потому что даже не смеялся. Вообще я по жизни люблю улыбаться, смеяться, считаю, что это хорошо. Но в тот момент реально не смеялся, камера же не видела.

Я выходил на поле с Ромой Яремчуком, и мы смеялись. Но на тот момент, когда тренер сказал эту фразу, я не смеялся. Я испугался, честно. Очень переживал за игру. Может, это Андрей Николаевич на фарт так сделал, он перед Португалией нам напихал с Караваевым, и мы выиграли. Также с Испанией.

Я же не знаю, ход ли такой тренерский – на тот момент я сильно испугался. Просто не понял, мне это говорят или нет", – сказал Миколенко в интервью BurBazz.

Ранее Миколенко признался, о чем разговаривал с Романом Яремчуком после матча Лиги чемпионов против Бенфики.