Украина

Полузащитник Металлист 1925 рассказал о состоянии команды перед игрой против ПФК Львов.

В рамках восьмого тура украинской Премьер-лиги харьковский Металлист 1925 будет проводить гостевой поединок против ПФК Львов.

ПФК Львов — Металлист 1925. Накануне

Полузащитник команды Валерия Кривенцова Юрий Батюшин поделился своими ожиданиями от предстоящей игры.

"Мы стараемся отойти от этих четырех поражений, потому что понимаем, что нужно двигаться дальше. Если мы будем вспоминать эти поражения, то будем только ухудшать свое настроение, физическое состояние также может ухудшаться от этого. Поэтому стараемся уйти от этого и как можно скорее решить вопрос с победами.

Я бы не сказал, что мы будем играть против аутсайдера в эти выходные, потому что чемпионат только начался, и все еще может измениться. Аутсайдером может стать любой. Будем серьезно настраиваться на этот матч. Считаем Львов очень сложным соперником, но возможно их победить.

Будет очень важно выигрывать единоборства, потому что команда соперников очень неуступчивая и очень важно правильно играть, как в защите, так и в атаке. И тогда, я думаю, будет все хорошо. Готовимся и физически, и морально, поэтому попробуем подойти к этому матчу во всеоружии.

Готовимся и к серии из трех матчей на выезде. Настраивались. Понимали, что так будет. Но ничего. Родных предупредили, все знают. Поэтому едем со спокойной душой. Главное — побеждать, тогда будет легче", — подытожил украинский футболист.

Напомним, что матч ПФК Львов — Металлист 1925 состоится 19 сентября, начало в 19:30 по киевскому времени.