Украина

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Заря в рамках поединка восьмого тура чемпионата Украины принимала на своем поле Черноморец и добилась победы со счетом 3:0.

Луганчане открыли счет в матче уже на 2 минуте встречи усилиями Кабаева. Гладкий под конец первого тайма реализовал пенальти, а Аллахьяр снял все вопросы в конце встречи.

Обзор матча:

Заря — Черноморец 3:0

Голы: Кабаев, 2, Гладкий, 45 (с пенальти), Аллахьяр, 88.

Заря: Мацапура — Фаворов, Имереков, Цвек, Хомченовский — Назарина — Кочергин, Булеца, Кабаев (Кристиан, 81) — Громов, Гладкий (Аллахьяр, 67).

Черноморец: Паламарчук — Путря, Дубко, Кадири, Вантух (Скорко, 70) — Кравченко (Тлумак, 46), Михайленко (Вачиберадзе, 78) — Брагару (Исаенко, 46), Авагимян, Цитаишвили — Ванат.

Предупреждения: Фаворов, Кабаев — Михайленко, Авагимян.