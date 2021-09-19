Украина

Состоялся очередной поединок восьмого тура УПЛ.

Луганская Заря в поединке восьмого тура украинской Премьер-лиги на своем поле обыграла одесский Черноморец со счетом 3:0.

Уже на второй минуте встречи подопечные Виктора Скрипника повели в счете — Громов сделал забег по левому флангу в штрафную и отдал в центр на Гладкого — тот пропустил на Кабаева, который пробил точно в ворота. Затем в самой концовке первого тайма Гладкий реализовал пенальти и удвоил преимущество луганчан.

Точку в матче поставил вышедший на замену Аллахьяр, который за две минуты до конца основного времени перехватил мяч в центре поля и совершил красивый сольный проход в штрафную, после чего обыграв вратаря отправил мяч в пустые ворота.

После восьми игр у Зари 14 очков и седьмое место в турнирной таблице УПЛ, а у Черноморца пять баллов и 14-я строчка.

Заря — Черноморец 3:0

Голы: Кабаев, 2, Гладкий, 45 (с пенальти), Аллахьяр, 88.

Заря: Мацапура — Фаворов, Имереков, Цвек, Хомченовский — Назарина — Кочергин, Булеца, Кабаев (Кристиан, 81) — Громов, Гладкий (Аллахьяр, 67).

Черноморец: Паламарчук — Путря, Дубко, Кадири, Вантух (Скорко, 70) — Кравченко (Тлумак, 46), Михайленко (Вачиберадзе, 78) — Брагару (Исаенко, 46), Авагимян, Цитаишвили — Ванат.

Предупреждения: Фаворов, Кабаев — Михайленко, Авагимян.