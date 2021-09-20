Украина

Экс-полузащитник "горняков" признался, что мог остаться в Украине.

Бывший лидер донецкого Шахтера Тайсон рассказал подробности возвращения в Бразилию, признавшись, что "горняки" предлагали ему продлить контракт еще на два года.

"Я разговаривал с Филипе Луисом [игрок Фламенго], он спросил, собираюсь ли я вернуться в Бразилию. Я ответил, что да. Он сказал: ‘Я знаю, что ты вернешься только в Интер, но не могу не спросить о Фламенго.

Также Шахтер предлагал мне продлить контракт на два года, но я уже собирался вернуться в Бразилию", - признался Тайсон в интервью Gaveanews.com.

Напомним, Шахтер досрочно разорвал контракт с Тайсоном в начале апреля, после чего бразилец вернулся на родину.