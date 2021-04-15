Украина

Руководство "горняков" приняло решение попрощаться с бразильским форвардом.

Руководство донецкого Шахтера приняло решение досрочно расторгнуть контракт со своим форвардом Тайсоном, сообщает UOL.

По информации источника, "горняки" наконец согласились бесплатно отпустить 33-летнего бразильца, который уже имеет на руках подписанный предварительный контракт с Интерсьоналом, который будет рассчитан до лета 2023 года.

Тайсон перебрался в Украину в 2010 году, подписав контракт с Металлистом, после чего в 2013 году перешел в донецкий Шахтер.

Напомним, руководство Шахтера отправило Тайсона в дублирующий состав, после того, как он отказался выходить на замену в матче с Ромой в Лиге Европы.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.