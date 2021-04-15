Руководство "горняков" приняло решение попрощаться с бразильским форвардом.
Тайсон, ФК Шахтер
15 апреля 2021, 19:55
Руководство донецкого Шахтера приняло решение досрочно расторгнуть контракт со своим форвардом Тайсоном, сообщает UOL.
По информации источника, "горняки" наконец согласились бесплатно отпустить 33-летнего бразильца, который уже имеет на руках подписанный предварительный контракт с Интерсьоналом, который будет рассчитан до лета 2023 года.
Тайсон перебрался в Украину в 2010 году, подписав контракт с Металлистом, после чего в 2013 году перешел в донецкий Шахтер.
Напомним, руководство Шахтера отправило Тайсона в дублирующий состав, после того, как он отказался выходить на замену в матче с Ромой в Лиге Европы.
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