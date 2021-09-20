Украина

Полузащитник "горняков" не уверен, что будет продлевать контракт с донецким клубом.

Украинский полузащитник Шахтера Марлос, который является одним из лидеров "горняков" намекнул на уход из клуба по истечению контракта.

"Сложно об этом говорить, но мой контракт заканчивается. Заканчивается определенный цикл. Клуб меняет методику игру, работает с новыми футболистами».

Я очень доволен тем, что был частью Шахтера. И хочу продолжать строить свою историю здесь. Возможно, уже как болельщик. Прощание будет сложным", — сказал Марлос в интервью клубному Youtube-каналу "горняков".

Стоит отметить, что контракт Марлоса с Шахтером действителен до декабря 2021 года.

Ранее сообщалось, что бывший футболист Шахтера Тайсон признался, что мог продлить контракт с "оранжево-черными" еще на два года.