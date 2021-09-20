Украина

Футболист не был в планах наставника на предстоящие матчи.

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков не включил Александра Караваева в список игроков на матчи отбора на ЧМ-2022.

Как собщает журналист Игорь Цыганык, Караваев не входил в планы специалиста, но вмешались "некоторые" люди и футболист получил вызов.

Футболист сыграл в первом матче для Петракова у руля сборной против Казахстана (2:2), а после две игры против Франции и Чехии просидел в запасе.

Напомним, Петраков принял решение не вызывать полузащитника Аталанты Руслана Малиновского на предстоящие игры.

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