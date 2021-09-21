Украина

Украина переходит в "желтую зону" с четверга, 23 сентября.

Украина с 23 сентября переходит в "желтую" карантинную зону, соответствующее решение приняла государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает сайт Кабинета министров Украины.

Football.ua рассказывает, как это отразится на футболе в нашей стране и на заполняемость украинских стадионов:

Итак, будут запрещены массовые мероприятия с участием более одного человека на 4 квадратных метра площади территории или с наполненностью залов более двух третей мест в каждом отдельном зале.

Стоит отметить, что если область переносится из "желтой" в "оранжевую" зоны, то по медицинскому протоколу количество зрителей не меняется.

Напомним, во вторник, 27 сентября в Киеве состоится матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов, где донецкий Шахтер сыграет против миланского Интера.