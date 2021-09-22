Украина

Стало известно, в каких формах команды сыграют в поединке за Суперкубок Украины.

Донецкий Шахтер и киевское Динамо разыграют первый трофей нынешнего сезона, сойдясь в Суперкубке Украины на НСК Олимпийский.

На традиционном предматчевом собрании клубы определились с тем, в каких формах будут играть.

Так, оба гранда не стали нарушать традиций и сыграют в основных комплектах — Динамо в бело-синем, а Шахтер в оранжево-черном.

На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Динамо — Шахтер.