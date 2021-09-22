Украина

Президент "бело-синих" заявил, что для него матч с Шахтером такой же важный, как игры с Баварией, Барселоной и Бенфикой.

Киевское Динамо и донецкий Шахтер разыграют Суперкубок Украины на НСК Олимпийский.

Президент киевского клуба Игорь Суркис поделился ожиданиями от предстоящей игры, заявив, что выбрана не совсем удобная дата для проведения матча.

"Будет бескомпромиссная борьба. Я считаю, что этот матч не совсем вовремя, потому что нам предстоит два тяжелейших поединка в Лиге чемпионов. Учитывая то, что донецкий Шахтер проиграл Шерифу, в этом матче для них будет очень многое решаться. У нас ситуация чуть получше, одно очко есть одно очко.

Это будет эмоциональный матч. Не думаю, что в этом поединке будут показаны все лучшие качества и раскрыты все карты, ведь ровно через неделю, или 10 дней, нам играть в чемпионате Украины, где на кону будет стоять значительно больше, чем этот матч. Но это трофей. Любой президент клуба хочет поднять над головой этот трофей, и я не исключение. Хотя я и поднимал его много раз, все равно хочется в очередной раз порадоваться со своей командой. Думаю, болельщики тоже очень этого хотят.

Будет интересный матч, который все мы невероятно ждем. Откровенно говоря, матчи Динамо — Шахтер я жду с не меньшим волнением, чем поединки с Бенфикой, Баварией и Барселоной", — цитирует Суркиса официальный сайт ТК Футбол 1/2/3.

Напомним, матч Шахтер — Динамо состоится в среду, 22 сентября. Старт встречи запланирован на 21:00.