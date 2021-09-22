Команда Второй лиги не пустила клуб УПЛ в 1/8 розыгрыша национального Кубка.
Футболисты ЛНЗ. Фото ЛНЗ
22 сентября 2021, 17:25
Черкасский ЛНЗ вышел в 1/8 финала розыгрыша Кубка Украины, минимально одолев Ингулец из Петрово в домашнем поединке 1/16 финала национального Кубка.
Команда Сергея Лавриненко открыла счет на 19 минуте встречи усилиями Михаила Плохотнюка, который огорчил Евгения Панченко. ЛНЗ ответил еще в первом тайме — отличился Ярослав Долинский.
В концовке встречи Ингулец остался в меньшинстве — поле досрочно покинул Хеннос Асмелаш, заработав второй "горчичник" в матче.
Уже в компенсированное время ЛНЗ добыл путевку в следующий раунд Кубка Украины. Андрей Сторчоус воспользовался ошибкой вратаря и защитника Ингульца и принес команде Юрия Бакалова победу.
ЛНЗ — Ингулец 2:1
Голы: Долинский, 38, Сторчоус, 90+3 — Плохотнюк, 19.