Украина

Команда Второй лиги не пустила клуб УПЛ в 1/8 розыгрыша национального Кубка.

Черкасский ЛНЗ вышел в 1/8 финала розыгрыша Кубка Украины, минимально одолев Ингулец из Петрово в домашнем поединке 1/16 финала национального Кубка.

Команда Сергея Лавриненко открыла счет на 19 минуте встречи усилиями Михаила Плохотнюка, который огорчил Евгения Панченко. ЛНЗ ответил еще в первом тайме — отличился Ярослав Долинский.

В концовке встречи Ингулец остался в меньшинстве — поле досрочно покинул Хеннос Асмелаш, заработав второй "горчичник" в матче.

Уже в компенсированное время ЛНЗ добыл путевку в следующий раунд Кубка Украины. Андрей Сторчоус воспользовался ошибкой вратаря и защитника Ингульца и принес команде Юрия Бакалова победу.

ЛНЗ — Ингулец 2:1

Голы: Долинский, 38, Сторчоус, 90+3 — Плохотнюк, 19.

